اليوم.. محمد ثروت ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It

كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنان محمد ثروت في الحلقة الجديدة من برنامجها "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، وذلك مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت المنصة مقطع فيديو ترويجي للحلقة، من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت للجمهور، إذ يستضيف خلال حلقاته عددًا من نجوم الفن الذين يتحدثون عن محطاتهم الفنية، ويكشفون عن جوانب خاصة من حياتهم الشخصية، وأسرار تُعرض لأول مرة.

ومن أبرز ضيوف البرنامج: منة شلبي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، وأحمد فتحي.

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