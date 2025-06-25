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وفاة الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض

12:08 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الفنان عماد محرم

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كتبت- سهيلة أسامة:

رحل الفنان عماد محرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأُعلن خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

يُذكر أن عماد محرم قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

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الفنان عماد محرم وفاة الفنان عماد محرم
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