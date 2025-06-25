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ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. والجمهور: "حورية البحر"

12:07 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة ولاء الشريف الأنظار في أحدث ظهور لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ونشرت ولاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أمام البحر.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "حورية البحر"، "الحلوة"، "أشطر وأقرب ممثلة للقلوب"، "وحشتيني أوي"، "أحلى لولو".

يذكر أن الفنانة ولاء الشريف يعرض لها حاليًا مسلسل "فات الميعاد" على قناة "DMC"، وعلى منصة "watch it".

مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة وهو بطولة كل من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

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ولاء الشريف الفنانة ولاء الشريف
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