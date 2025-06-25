كتبت- منال الجيوشي

تحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن تجربتها مع مرض ADHD المعروف باسم فرط الحركة، وكشفت أنها كانت مصابة بهذا المرض ولكنها لم تكن تعرف، حتى شاركت بمسلسل "خلي بالك من زيزي" والذي قام بتسليط الضوء على هذا المرض.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنها كانت دائمة التحرك، ولذلك كانت المدرسات يشتكين منها وكانت لا تعرف أن هذا المرض.

وتابعت: "عند مشاركتي بالمسلسل وجدت أن هذا المرض ينطبق عليَّ في الواقع، ولم أكن أعرف هذا حتى مشاركتي بالمسلسل والذي تناول هذه القضية وهذا المرض".

وأشارت إلى أنها من أصول صعيدية، والدها من سوهاج وأمها من الأقصر وهي من مواليد قنا.



واستكملت: "تأثرت شخصيتي بتلك النشأة وأصبحت عنيدة ولا أرجع في كلامي أبدًا والزوج الصعيدي يتشاور مع زوجته، كما أنني أحب الزي الصعيدي"

وأضافت: "عندما التحقت بمعهد التمثيل كنت أتمنى أن أكون في المستقبل مدرسة مسرح وبالفعل عندما تخرجت تحققت أمنيتي، ولكنني كانت لي رغبة أخرى وقتها والتحقت بمسرح الطليعة بسبب حبي للتمثيل أثناء الدراسة.

https://www.facebook.com/share/r/1EDASd7Unh/?mibextid=wwXIfr





