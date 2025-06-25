راغب علامة يدعم سعد لمجرد في أزمته: "يتعرض لمؤامرة وابتزاز"

كتب - معتز عباس:

أكد المطرب اللبناني راغب علامة على دعمه للفنان سعد لمجرد ضد ما يتعرض له من مؤامرة وابتزاز، على حد وصفه.

وقال راغب في مؤتمرًا صحفيًا قبل إحيائه حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، والذي عرض ببرنامج "ET بالعربي"، على موقع "انستجرام": "سعد لمجرد، حبيبي وأخي أنا أتضامن معه باللي عم يحصل فيه، واضح أنه يتعرض لمؤامرة والموضوع ابتزاز".

وكشف راغب عن عمل فني مشترك يجمعه بـ سعد لمجرد الفترة المقبلة، قائلاً: "كنا حكينا أنا وسعد إنه نقدم ديو أنا وهو، مغربي-عربي، يعني يكون بلغة بيضاء فيها المغربي والمصري واللبناني، وإن شاء الله الظروف لما تيجي، سنلتقي وسنقدم هذه الأغنية لجمهورنا العربي الكبير".

يذكر أن المحكمة الفرنسية أصدرت قرارا بإعادة النظر في قضية سعد لمجرد المنظورة أمامها والمتهم فيها بالاغتصاب، وذلك بعد تقديمه أدلة جديدة تفيد بمحاولة المدعية ووالدتها ابتزازه، ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى.

وأشار مجلس إدارة أعمال سعد لمجرد في بيان إلى قيام المدعية بمطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية، حيث تضمنت هذه العروض مقترحًا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو، نظرًا لخطورة هذه الوقائع التي قد تُشكّل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة مُنظمة، فإن السيد سعد لمجرد يعتزم التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد نفى التهمة الموجهة إليه، بينما أكدت هي تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي.

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