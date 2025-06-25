درة كاجوال وصبا مبارك بفستان قصير .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار على موقع "انستجرام"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها، صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنظار متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، بعد نشرها صورة ظهرت فيها بملامح هادئة، لتنال إعجاب جمهورها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة لها وظهرت داخل طائرة "هليكوبتر"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".



نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور الجمهور، صورًا جديدة لها رفقة زوجها أثناء حضورهم مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة.

درة

ظهرت الفنانة درة بإطلالة كاجوال، عقب نشرها صورة "ستوري" على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي كساب

شاركت مي كساب جمهورها صورة جديدة لها، ظهرت مرتدية ملابس كلاسيكية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

نانسي عجرم

حرصت المطربة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها من حفلها الغنائي بمهرجان موازين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".