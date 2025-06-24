"أجمل واحدة بلا منازع".. يارا السكري تنشر جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:



خطفت الفنانة الشابة يارا السكري أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها.

ونشرت يارا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تميزت بإطلالتها الهادئة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "أجمل واحدة بلا منازع"، "الأجمل والأحلى"، "يا حلاوتك يا قمر"، "جميلة بكل تفاصيلها"، "عيونك مرسومة".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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