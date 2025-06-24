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"سامع ركُب بتخبط".. محمد العدل يعلق على عودة الأهلي غدا

11:12 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

المنتج الكبير محمد العدل

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كتب - معتز عباس:

علق المنتج محمد العدل، على نهاية رحلة الأهلي في كأس العالم للأندية، وعودة فريق كرة القدم للقاهرة بعد انتهاء مشواره المونديالي، بخروجه من دور المجموعات.

وكتب العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يصل الأهلي غدًا إلى القاهرة، ايه الدوشة دى سامع صوت رُكَب بتخبط في بعضها".

وتعادل فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطتين، ويغادر كأس العالم للأندية.

محمد العدل على فيسبوك

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