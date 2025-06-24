كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لأحدث نزالات الملاكمة الأسطورية التي تقام في مدينة الرياض، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر المواجهة النارية بين إتاوما وخصمه وايت، وكتب: "ليلة تاريخية في الرياض استعدوا لأسبوع النزال بكأس الرياضات الإلكترونية بمواجهة استثنائية بين إتاوما وخصمه وايت ومجموعة من نزالات الـ UnderCard".

يذكر أن الملاكم الروسي ديمتري بيفول توج بلقب بطولة العالم المؤقت للوزن الثقيل الخفيف WBO IBF WBA WBC فبراير الماضي، بعد فوزه على مواطنه أرتور بيتربييف في النزال الرئيسي لحدث The Last Crescendo لأسبوع الملاكمة في موسم الرياض.

وحسم بيفول النزال لصالحه على حلبة "Arena an" بقرار الأغلبية في ليلة استثنائية، اشتملت على مواجهات قوية بين أبطال الـ Undercard، وسط حضور جماهيري غفير، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

وفي ذات السياق، يشارك في كأس العالم الرياضات الإلكترونية أكثر من 2000 لاعب محترف، و200 نادي يمثلون أكثر من 100 دولة، في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، بمجموع جوائز يتجاوز 70 مليون دولار (262.5 مليون ريال)، حيث تستضيف الرياض على أرض بوليفارد سيتي بالرياض فعاليات البطولة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس.

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