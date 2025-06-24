بالصور| روجينا تتألق في أحدث جلسة تصوير.. وجوري بكر تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة روجينا أنظار متابعيها، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت روجينا مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي ترقص على أغنية "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين عبدالوهاب.

وتفاعل عددًا من نجمات الفن مع الفيديو، أبرزهن الفنانة جوري بكر، الفنانة نور قدري، الإعلامي إنجي علي، وغيرهن.

كما تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ما شاء الله قمر"، "ملكة جمال"، "قمر يا روحي"، "الجمال عدى الكلام "، "ايه الحلاوة دي يا قمر".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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