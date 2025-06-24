ملك أحمد زاهر تنشر صورًا مع والدها وتوجه له رسالة.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة الشابة ملك زاهر رسالة لوالدها الفنان أحمد زاهر، في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

ونشرت ملك صورًا تجمعها بوالدها على هامش مشاركتهم في أحدى حفلات التكريم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حبيبي أغلي من عمري".

ورد عليها والدها أحمد زاهر، وكتب: "انتي اللي اغلي من اي حد و من كل حاجه بحبك يا ملوكتي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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