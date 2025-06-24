آيتن عامر تعلن الصلح مع طليقها محمد عز:"يارب نفضل سوا"

كشفت الفنانة آيتن عامر عن الصلح بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وشاركت آيتن جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام تجمعها مع عز وأطفالهما، وكتبت: "وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم، حتى لو الطريق اختلف المهم إن الولاد يفضلوا مرتاحين ومبسوطين عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة .. ويارب نفضل سوا" .

ونفت الفنانة آيتن عامر مؤخرا شائعات زواجها، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:" تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخبارا غير دقيقة تتعلق بي وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح لا يمت للواقع بصلة.

واختتمت: " أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً وأخلاقيات المهنية ولحقوق الأفراد.

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.