"أميرة من قرطاج".. مي عمر تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في تونس

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها أحدث ظهور لها من مشاركتها في في مهرجان إذاعات الدول العربية على مسرح قرطاج.

ونشرت مي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يظهر لقطات لها وصورًا بجوار البحر، مرتدية عباءة مستوحاة من التراث التونسي.

وكتبت مي عمر تعليقًا على الفيديو: "أميرة قرطاجية"، حيث تفاعل المتابعين، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جمال التفاصيل"، "تحفة من هنا لبكرة"، "يا نهار أبيض على الجمال"، "جمال مابعده جمال".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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