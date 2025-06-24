أحدث جلسة تصوير جريئة لـ صبا مبارك.. وهدى المفتي تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة صبا مبارك أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت صبا بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان جريء وقصير.

وكتبت صبا تعليقًا على الصور: "لم أكن أبدا فتاة وردية.. لكن أهلا"، لتتفاعل معها الفنانة هدى المفتي والفنانة غادة عادل.

كما تفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تجنني"، "جميلة أوي"، "جميلة كتير"، "قمر أوي"، "الله عليكي قمر".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

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