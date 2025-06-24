بالصور.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل داخل طائرة هليكوبتر والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها والجمهور، أحدث ظهور لها، في جولة داخل طائرة هليكوبتر.

ونشرت ميرنا صورًا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين ورواد مواقع التواصل.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دايما حلوه كده"، "حلوة مفيش كلام"، "كيوت أوي"، "أحلى واحدة"، "قمر صورك روعة".

https://www.instagram.com/p/DLSPC6kI0_9/?img_index=1

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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