نورهان منصور بعد خروج الأهلي من كأس العالم للأندية: "عملوا اللي عليهم"

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة نورهان منصور على خروج الأهلي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ونشرت نورهان صورًا لها من ملعب المباراة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "والله عملوا اللي عليهم وانا كنت هناك وشاهدة والكورة مكسب وخسارة".

وتعادل فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطتين، ويغادر البطولة.

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