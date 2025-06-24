إعلان

عبدالرحيم كمال عن مكاسب الأهلي المادية بكأس العالم للأندية: "ده مش كلام أندية كبيرة"

05:09 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

السيناريست عبد الرحيم كمال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

علّق السيناريست عبد الرحيم كمال على المكاسب المادية التي حققها النادي الأهلي من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب "كمال" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الأهلي فريق كبير طبعًا، وتاريخه كبير طبعًا، وعمل اللي مفيش نادي مصري عمله، ودي كلها حقايق، بس إيه قصة ماكسبناش ولا ماتش بس كسبنا فلوس دي؟ الكلام ده مش كلام أندية كبيرة، الأهلي أكبر من كده.. الكلام الصغير لا يليق بالكبار".

وكان النادي الأهلي ودّع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية

عبد الرحيم كمال 1

اقرأ أيضًا:

العرض الأفريقي الأول لفيلم عائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي

بالصور.. تامر عبدالمنعم وشقيقه يستقبلان عزاء والدهما بمدافن الأسرة

السيناريست عبد الرحيم كمال عبد الرحيم كمال على فيسبوك عبدالرحيم كمال عن مكاسب الأهلي المادية كاسب الأهلي المادية بكأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان