كتبت- سهيلة أسامة:

علّق السيناريست عبد الرحيم كمال على المكاسب المادية التي حققها النادي الأهلي من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب "كمال" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الأهلي فريق كبير طبعًا، وتاريخه كبير طبعًا، وعمل اللي مفيش نادي مصري عمله، ودي كلها حقايق، بس إيه قصة ماكسبناش ولا ماتش بس كسبنا فلوس دي؟ الكلام ده مش كلام أندية كبيرة، الأهلي أكبر من كده.. الكلام الصغير لا يليق بالكبار".

وكان النادي الأهلي ودّع بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية

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