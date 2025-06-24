تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان تامر عبد المنعم

كتبت - نوران أسامة:

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن موعد ومكان تلقي عزاء والده، الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد المنعم، موضحًا أن العزاء سيُقام يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم.

وشُيّع جثمان الراحل منذ قليل من مسجد عمر مكرم، إلى مثواه الأخير بمقابر أرض الجولف في مصر الجديدة.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والفنية، من بينهم: الفنان خالد سرحان، والمخرج هشام عطوة، والإعلامي محمود سعد، والدكتور خالد عبد الجليل.

وكان الفنان تامر عبد المنعم أعلن مساء اليوم وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في منشور له: "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل كان تعرض خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، أصيب خلالها بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى. وسبق أن نشر تامر صورة لوالده من داخل المستشفى طالبًا الدعاء له، وكتب: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

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