أسامة عباس عن غيابه الفني: اللي بيتعرض عليا ميستاهلش أعمله

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان أسامة عباس، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، عقب حديثه عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية.

وتحدث أسامة عباس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، وقال: "مبسوط بوقتي خاصة بعد ما بطّلت أشارك في أي أعمال فنية أو بمعنى أصح لما بعدت عن التمثيل، أنا مرتاح وعايش يومي زي ما أنا عايز، أصحى وأنام وآكل وأقرا، من غير مابقى مضطر أعمل حاجة في وقت معين، والقراءة هي عشقي الأول".

وعن ابتعاده عن الفن، قال: "اللي بيتعرض عليا مايستاهلش أعمله لأنه دون المستوى، ولو عملته أي شخص مقتنع بقدراتي الفنية هيقولي إزاي يا أسامة تعمل ده".

وكرم الفنان أسامة عباس، بالدورة 17 لمهرجان المسرح المصري، التي عقدت العام الماضي؛ وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.