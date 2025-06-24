بالصور.. تامر عبدالمنعم وشقيقه يستقبلان عزاء والدهما بمدافن الأسرة

كتبت- سهيلة أسامة:

ودّع الفنان تامر عبد المنعم، وشقيقه، جثمان والده الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة والفنية الذين حرصوا على مساندة الأسرة، من بينهم: الفنان خالد سرحان، الفنان عماد زيادة، المخرج هشام عطوة، الدكتور خالد عبد الجليل، والإعلامي محمود سعد.

وكان تامر عبد المنعم أعلن خبر وفاة والده، صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل كان تعرض خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، أصيب خلالها بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى. وسبق أن نشر تامر صورة لوالده من داخل المستشفى طالبًا الدعاء له، وكتب: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

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