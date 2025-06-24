فاطمة محمد علي تكشف تطورات الحالة الصحية لابنتها "فرح"

كتبت- سهيلة أسامة:

طمأنت الفنانة فاطمة محمد علي متابعيها على الحالة الصحية لابنتها "فرح"، بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

وكتبت فاطمة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "لكل الناس اللي بتسأل وعايزين يطمنوا على فرح، ألف حمد لله فيه تحسن بفضل ربنا ثم دعواتكم.. شكرًا من قلبي، ربنا كريم ولطيف بعباده. آسفة على كل المكالمات والرسائل اللي مقدرتش أرد عليها، ربنا يتم شفاها على خير ويخليكوا ليا".

يُذكر أن الفنانة فاطمة محمد علي احتفلت مؤخرًا بزفاف ابنتها الكبرى "حبيبة".

ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة ليدها وهي ترتدي "أسورة" مكتوب عليها "أم العروسة"، وعلّقت: "الإيد الشقيانة العمر كله لبست النهارده أحلى أسورة ممكن تلبسها أي أم في الدنيا، تعبت كتير علشان اليوم ده.. ادعولي ربنا يتمم فرحتي على خير، النهارده فرح حبيبة".

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