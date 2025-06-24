محمد فراج يشارك زينة بطولة "في رواية أحدهم"

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج محمد العدل، عن بداية تصوير مسلسل "في رواية أحدهم-ورد وشيكولاتة"، اليوم الثلاثاء.

المسلسل بطولة: محمد فراج، زينة، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه عبر منصة "yango play".

ويشارك الفنان محمد فراج، في بطولة مسلسل "كتالوج"، المقرر عرضه عبر منصة نيتفليكس، في يوليو المقبل، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار

ويضم المسلسل النجوم والنجمات، ريهام عبدالغفور، تارا عماد ، خالد كمال، بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز ، أحمد عصام السيد .