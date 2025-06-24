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بحضور محمود سعد وخالد سرحان.. تشييع جثمان والد تامر عبدالمنعم

02:50 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    تامر عبد المنعم من جنازة والده (2)
  • عرض 24 صورة
    تامر عبد المنعم من جنازة والده (3)
  • عرض 24 صورة
    تامر عبد المنعم من جنازة والده (4)
  • عرض 24 صورة
    تامر عبد المنعم من جنازة والده (7)
  • عرض 24 صورة
    صور جنازة والد الفنان تامر عبد المنعم (2)
  • عرض 24 صورة
    خالد سرحان من جنازة والد الفنان تامر عبد المنعم
  • عرض 24 صورة
    صور جنازة والد الفنان تامر عبد المنعم
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (2)
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (4)
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (3)
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (5)
  • عرض 24 صورة
    تامر عبد المنعم من جنازة والده
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (6)
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (7)
  • عرض 24 صورة
    لحظة وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (2)
  • عرض 24 صورة
    لحظة وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (3)
  • عرض 24 صورة
    وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (2)
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم
  • عرض 24 صورة
    وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (4)
  • عرض 24 صورة
    وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (5)
  • عرض 24 صورة
    وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم
  • عرض 24 صورة
    وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (3)
  • عرض 24 صورة
    لحظة تشييع جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم (8)
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كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الإعلامي محمود سعد على حضور جنازة الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم، والتي أُقيمت ظهر اليوم من مسجد عمر مكرم، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والفنية.

وشهدت الجنازة مشاركة كل من الفنان خالد سرحان، والمخرج هشام عطوة، والدكتور خالد عبد الجليل، إلى جانب الإعلامي محمود سعد، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للفنان تامر عبد المنعم وأسرته.

وكان تامر عبد المنعم أعلن خبر وفاة والده، صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل كان تعرض خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، أصيب خلالها بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى. وسبق أن نشر تامر صورة لوالده من داخل المستشفى طالبًا الدعاء له، وكتب: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

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تشييع جثمان والد تامر عبدالمنعم جنازة والد تامر عبدالمنعم محمود سعد خالد سرحان
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