كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت الكاتبة منة القيعي على استخدام المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، لأغنية "اليوم الحلو ده" في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات".

وكتبت منة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "يا جماعة إحنا من زمان في العالمية.. بس مش عايزين نعمل منها قضية".

وكان هالاند فاجأ جمهوره بنشر صورة له خلال مشاركته في منافسات كأس العالم للأندية، على أنغام أغنية "اليوم الحلو ده"، التي يؤديها المطرب أحمد سعد، وحققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي.

واحتفلت منة القيعي مؤخرًا بزفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش، في حفل أُقيم يوم 12 يونيو الجاري بحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

وكانت منة أعلنت خطوبتها على يوسف حشيش في أكتوبر 2024، في حفل شهد حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم: دياب وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أكرم حسني، كارمن سليمان، وأمير مرتضى منصور، إلى جانب عدد من الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

اقرأ أيضًا:

وفاة والد الفنان تامر عبد المنعم بعد صراع مع المرض

"وحشتينا".. إلهام شاهين أنيقة في أحدث ظهور لها