بإطلالة كاجوال أنيقة.. حنان مطاوع تنشر صور من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قد تراها تتعقد، ولكنها تترتب بطريقة اخري، لطفه يجري وعبده لا يدري".

وظهرت حنان بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها قميص باللون الأصفر و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتواجه العديد من الأزمات التي تغير مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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