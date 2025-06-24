"Watch It" تكشف عن فيلم وثائقي جديد لـ كايروكي

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت منصة "Watch It" عن استعدادها لعرض فيلم وثائقي جديد بعنوان "كايروكي على الطريق"، يوثّق الرحلة الفنية الطويلة لفرقة كايروكي.

ونشرت المنصة المقطع الترويجي للعمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "حلم كبير صدّقوه، والنهارده الحلم بقى واقع.. كايروكي على الطريق، قصة نجاح استثنائية".

وتستعد فرقة كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم تحت عنوان "كايروكي إمباير"، يوم 28 يونيو الجاري، وذلك داخل استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل "إمباير".

ومن المقرر أن يقدّم الفريق خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "ما توحشنيش"، "جيمس دين"، "تارانتينو" بمشاركة مروان بابلو، "كوستاريكا"، "نفسي أحبك" مع سارة مول البلاد، "روبيرتو"، "روما"، "بسرح وأتوه"، "أنا نجم"، "جوني كاش"، "زمن الكلام"، و"تلك قضية".

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