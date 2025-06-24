رانيا فريد شوقي تنعى والد تامر عبدالمنعم

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الكاتب محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتبت رانيا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان، عظم الله أجركم، خالص التعازي للفنان تامر عبد المنعم".

وأعلن خبر الوفاة نجله الفنان تامر عبد المنعم وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان تامر عبد المنعم أعلن مؤخرًا تعرض والده لوعكة صحية شديدة، إذ أصيب بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى، ونشر صورة له من داخل المستشفى طالبًا من جمهوره الدعاء له، وعلق قائلًا: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

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