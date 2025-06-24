شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها مقطع فيديو جديدًا من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وظهرت شيرين بفستان قصير أنيق باللون الذهبي، لاقت إعجاب جمهورها، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتفاعل معها الجمهور وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "كليوباترا، قمر، ملكة جمال العالم، شيكا العسل، الملكة، إزاي حلوة كده، الوحيدة اللي كل ما تكبر تحلو".

يُذكر أن الفنانة شيرين رضا يُعرض لها حاليًا فيلم "في عز الضهر"، وهو من تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته: مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، محمود حجازي، ونخبة من النجوم.

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