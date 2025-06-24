محكمة القضاء الإداري توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء بمصر

كتب-مصطفى حمزة:

حصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على توصية قضائية، بالدعوى التي أقامتها ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته، ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، للمطالبة بإلغاء قرار منعها عن العمل الصادر من نقابة المهن الموسيقية، .

وكشف هاني سامح "المحامي المتداخل في الدعوى" ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تطورات القضية، وقال: "الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت توصية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها".

وتابع: "وأكدت التوصية القضائية، في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، أن قرار نقابة المهن الموسيقية، مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني".

وأوضح : "من المقرر نظر 10 يوليو المقبل، لتبادل كل الأطراف المذكرات".

وطالبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، في الدعوى التي أقامها محاميها محمد المناوي، قبول التظلم المقدم منها ضد قرار منعها عن الغناء داخل مصر، وإيقاف سريان القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية حتى صدور حكم نهائي بإلغائه".

وأوضحت هيفاء وهبي، في الدعوى، إن غيابها عن حضور جلسات التحقيق التي أعلنت عنها نقابة المهن الموسيقية، كان بسبب التزامها بحضور حفلات ومهرجانات خارج مصر، مؤكدة أن النقابة رفضت حضور محاميها الجلسات.