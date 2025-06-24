البيت الفني للفنون الشعبية ينعى والد تامر عبدالمنعم

كتبت- نوران أسامة:

نعى المركز الإعلامي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والد الفنان تامر عبد المنعم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز عبر موقع "فيسبوك" بيانًا جاء فيه: "تتقدم أسرة العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخالص العزاء والمواساة إلى السيد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت، في وفاة والده الصحفي الكبير محمد عبد المنعم، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أعلن البيان عن موعد ومكان صلاة الجنازة، حيث أوضح: "تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم، بمسجد عمر مكرم".

وأعلن خبر الوفاة نجله الفنان تامر عبد المنعم وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان تامر عبد المنعم أعلن مؤخرًا تعرض والده لوعكة صحية شديدة، إذ أصيب بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى، ونشر صورة له من داخل المستشفى طالبًا من جمهوره الدعاء له، وعلق قائلًا: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

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