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وفاة والد الفنان تامر عبد المنعم بعد صراع مع المرض

11:31 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

تامر عبد المنعم

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كتبت - سهيلة أسامة:

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، مساء اليوم، وفاة والده الكاتب محمد عبد المنعم، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تامر في منشوره: "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان تامر عبد المنعم أعلن مؤخرًا تعرض والده لوعكة صحية شديدة، إذ أصيب بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى، ونشر صورة له من داخل المستشفى طالبًا من جمهوره الدعاء له، وعلق قائلًا: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية".

تامر عبد المنعم

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