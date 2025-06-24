"وحشتينا".. إلهام شاهين أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا نال إعجاب متابعيها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "جميلة"، "نورتي مصر"، "وحشتينا"، "الفستان حلو أوي".

وكانت الفنانة إلهام شاهين عادت إلى مصر قبل أسبوع، بعد أن وجهت هي والإعلامية هالة سرحان استغاثة للسلطات، عقب تعذر عودتهما من العراق بسبب إغلاق المجال الجوي.

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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