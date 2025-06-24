سلمى أبو ضيف: تزوجت مدني لهذا السبب ولست من أنصار الخطوبة

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة سلمى أبو ضيف، مع الإعلامية "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، لتكشف تفاصيل زواجها من إدريس.

وقالت سلمى، خلال لقائها برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، إنها تعرفت على إدريس في دبي وأعجبت به، ثم طلب منها التعرف على والدتها كي يتقدم لها، مضيفة: "أنا لست من أنصار الخطوبة وكنت أريد الزواج مباشرة".

وأضافت: "احنا اتجوزنا على طول مش لسة هنخطب ونضيع وقت ونتخانق، والجواز كان بشكل مدني عشان إدريس جنسيته مش مصرية، وبعد كده أنا كان نفسي بقى في مأذون الحته المصري الحقيقه، وأهله جم وعملنا حفلة وبس كده".

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف زفافها في يونيو العام الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.