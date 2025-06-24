بالفيديو.. سلمى أبو ضيف تكشف عن عمرها وفارق السن بينها وبين زوجها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عمرها، وفارق السن بينه وبين زوجها إدريس.

وقالت سلمى، خلال لقائها برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، إنها تبلغ من العمر 32 عامًا، وزوجها إدريس يبلغ 41 عامًا، متابعة: "الفارق ما بينا حوالي 9 سنين، أنا مش معترفة بفترة الخطوبة وكنت عايزة أتجوز لو ماما موافقة".

وأضافت: "اتجوزنا أنا وإدريس على طول، مش لسه هنتخطب بقى ونتعرف على بعض وناخد وقت ونتخانق"، متابعة: "متكلمناش في القايمة ولا الحاجات دي ماما ماطلبتش أي حاجة".



احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف زفافها في يونيو العام الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وتشارك سلمى أبو ضيف في فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.

كما شاركت سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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