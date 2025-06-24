سلمى أبو ضيف: "زوجي أصوله سودانية ومبيتكلمش عربي"

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة سلمى أبو ضيف، مع الإعلامية "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي ام سي".

وكشفت سلمى أبو ضيف، تفاصيل أول لقاء جمعها بزوجها إدريس، قائلة: "أنا أول مرة شوفت إدريس في دبي، كنت خارجة أنا وشله صحابي وكلهم لغوا خروجة العشاء، كلمت صحبتي وجات معايا، نزلت العشاء وبعدين صحبتى مشيت، وقعدنا نرغي أنا وإدريس وفي الاخر قالي ها عايزة فرحنا فين، قولتله إيطاليا".

وأضافت: "إدريس مش مصري أصوله سودانية سويسرية، والده من بور سودان، ووالدته من سويسرا، وابنتي صوفيا نسخة منه، ولما جاء لمصر قابل والدتي وعائلتي"، متابعة: "هو مابيتكلمش ولا كلمة عربي وماما مش بتتكلم ولا كلمة انجليزي وأنا قاعدة في النص المترجم الشخصي".

وتابعت: "سافرت اسبانيا واتقدملي هناك، أنا كنت عارفة بس اتخضت واتفاجئت، وقالي هنتجوز على طول".

وتشارك سلمى أبو ضيف في فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.

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