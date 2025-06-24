بـ"القفطان التونسي".. أحدث جلسة تصوير لـ مي عمر والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر متابعيها على الموقع التواصل، من أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة مستوحاة من التراث التونسي قبل السفر إلى دولة تونس.

ونشرت مي عمر، مقطع فيديو لها عبر موقع "انستجرام"، وهي ترتدي "قفطان تونسي"، وتستعد للسفر لدولة تونس، للمشاركة في مهرجان إذاعات الدول العربية على مسرح قرطاج.

وكتبت مي، تعليقًا على الفيديو: "أشعر وكأنني أميرة لـ قرطاج".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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