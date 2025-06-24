نانسي عجرم بدون مكياج وجوري بكر على البحر.. لقطات النجوم في 24 ساعة

إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك أحمد زاهر

خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

نانسي عجرم

خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، صورة جديدة لها على البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".