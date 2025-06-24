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منة عرفة تؤدي تدريبات بدنية قاسية داخل "الجيم".. (صور وفيديو)

10:00 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة من صالة للألعاب الرياضية
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة وتدريبات في الجيم
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة وتدريبات قاسية داخل الجيم
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة وتدريبات قاسية داخل الجيم
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة وتدريبات قاسية داخل الجيم
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة وتدريبات قاسية داخل الجيم
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة وتدريبات في الجيم
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة من صالة للألعاب الرياضية
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها والجمهور، أحدث ظهور لها، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت منة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بملابس رياضية، وهي تؤدي تدريبات بدنية قاسية، لتنال إعجاب المتابعين.

وشاركت منة عرفة في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

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الفنانة منة عرفة منة عرفة داخل الجيم منة عرفة تؤدي تدريبات بدنية قاسية منة عرفة على إنستجرام
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