"أحلى واحدة".. 15 صورة لـ جيهان الشماشرجي في أحدث ظهور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت جيهان صورًا وفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل و"جريء".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قلبي بقى ايه الحلاوة دي"، "فيكي طاقة جميلة"، "فظيعة وتجنني"، الفستان يخبل العقل"، "أحلى واحدة في الدنيا".

وتشارك جيهان الشماشرجي في دور "ضحى" بفيلم "أحمد وأحمد"، الذي تدور أحداثه حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكنه يتعرض لحادثة سير ويفقد الذاكرة بعد عودته إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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