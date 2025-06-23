مروة صبري لمنتقدي أحمد سعد: "ده حافظ نص القرآن"

كتب - معتز عباس:

علقت الإعلامية مروة صبري على الانتقادات التي طالت المطرب أحمد سعد، بعد إعلانه التوبة خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، ثم إحياء حفلًا غنائيًا حفل غنائي ضخم في بورتو مارينا، ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025، في 8 يونيو الجاري.

وقالت مروة في تصريحات لها ببرنامج "قعدة ستات" الذي يعرض على قناة "ألفا اليوم": "يا مدعين الدين وأنتم اصلا مش متديني، انتم تعرفوا ايه عن أحمد سعد متدين ولا مش متدين، أحمد سعد حافظ نصف القراءن، ولو سمعتوا صوته حتى وهو بيأذن هتنبهروا من الصوت".

وأضافت: "أنتم تعرفوا هو بيعمل اية أو بيتبرع لمين، ولا بيعمل اية ولا اية بينه وبين ربنا، هو مش لازم ينزل صور وفيديو عشان تشوفوا هو بيعمل اية، ولا لازم يثبت لكم أنه متدين ولا لأ، ارحموه عشان ربنا يحرمكم، وألف سلامة عليه وعلى أسرته وبناته وزوجته".

يذكر أن أحمد سعد تعرض لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.

كما أدى أحمد سعد فريضة الحج هذا العام، وعاد لاستئناف عمله في موسم عيد الأضحى، وأحيا أكثر من حفل غنائي احتفالا بالعيد.

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