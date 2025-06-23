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بعد استخدامه أغنية "اليوم الحلو ده".. أحمد سعد لـ هالاند: "هكذا يتعامل العظماء"

09:32 م الإثنين 23 يونيو 2025

أحمد سعد

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كتب - معتز عباس:

حرص المطرب أحمد سعد على ممازحة لاعب فريق مانشستر سيتي " إرلينج هالاند" عقب نشر الأخير صورة له مع اغنية "اليوم الحلو ده".

وتفاعل سعد مع استخدام هالاند لأغنيته "إيه اليوم الحلو ده" في ستوري على إنستجرام، وكتب مازحًا: "اخي هالاند كان لازم تعملي منشن وانت بتستخدم أغنيتي هكذا يتعامل العظماء مع بعضهم".

وكان المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فاجئ متابعيه بنشر صورة له من منافسات كأس العالم للأندية عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات"، على أغنية "اليوم الحلو ده"، للمطرب أحمد سعد.
يذكر أن أحمد سعد تعرض لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.
ونشر "سعد" صورة تكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لله ما أعطى ولله ما أخذ- كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث"، وتابع مطمئنا جمهوره "بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".

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