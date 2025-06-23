شيرين رضا بإطلالة ذهبية في أحدث ظهور.. والجمهور: أيقونة الجمال

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة شيرين رضا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت شيرين في الصور وهي تستعد لحضور أمسية نظمتها إحدى العلامات التجارية المتخصصة في منتجات العناية بالشعر، وفي صور أخرى مرتدية فستانا من اللون الذهبي.

وعلقت شيرين "أمسية رائعة وعرض عظيم". ولاقت الصور إعجاب الجمهور ومن بين تعليقاتهم: "أيقونة الجمال"، "بحبك يا شيكا"، "مبروك نجاح الفيلم"، "قمر"، "صاحبة أرق وجه في الوسط الفني"، "زي السكر"، "ربنا يحميكي"، "رائعة".

جدير بالذكر أن شيرين رضا يُعرض لها حاليا فيلم "في عز الضهر" تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، محمود حجازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.