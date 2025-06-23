حسين الجسمي يدعم قطر بعد القصف الإيراني: "رب اجعل هذا البلد آمنا"

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على دعم شعب قطر، بعد استهداف إيران عددًا من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونشر الجسمي صورة لعلم قطر عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "رب اجعل هذا البلد آمنا".

يذكر أن القوات المسلحة الإيرانية أعلنت أن الرد على الولايات المتحدة انطلق بالفعل، عبر عملية عسكرية مشتركة نفذها كل من الحرس الثوري الإيراني والجيش، تحت اسم "عملية بشائر الفتح".

واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها الهجوم انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.

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