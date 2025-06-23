بالفيديو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "الجو حلو"

كتب - معتز عباس:

كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "الجو حلو".

ونشر رمضان مقطع فيديو وهو يغني "الجو حلو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الجو حلو يوم الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت الساحل الشمالي، ثقة في الله نجاح".

ويستعد النجم محمد رمضان والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 23 أغسطس المقبل، وذلك في قاعة "فوروم دو بيروت".

اقرأ أيضا..

إيرادات الأحد.. "ريستارت" الثاني و"سيكو سيكو" في المركز الأخير

بالصور.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة رياضية من داخل "الجيم"