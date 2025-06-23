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بالفيديو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "الجو حلو"

08:11 م الإثنين 23 يونيو 2025

الفنان محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "الجو حلو".

ونشر رمضان مقطع فيديو وهو يغني "الجو حلو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الجو حلو يوم الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت الساحل الشمالي، ثقة في الله نجاح".

ويستعد النجم محمد رمضان والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 23 أغسطس المقبل، وذلك في قاعة "فوروم دو بيروت".

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