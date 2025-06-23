إعلان

بالصور.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة رياضية من داخل "الجيم"

08:03 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها داخل الجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل غرفة تغيير الملابس بالجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل غرفة تغيير الملابس بالجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل غرفة تغيير الملابس بالجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل غرفة تغيير الملابس بالجيم
  • عرض 13 صورة
    بسمة بوسيل داخل غرفة تغيير الملابس بالجيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة المغربية بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها من داخل احدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت بسمة فيديو "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".
وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

بسمة بوسيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بمشاركة الحرس الثوري والجيش.. إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في الشرق الأوسط
عاجل| أول تعليق من قطر بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"