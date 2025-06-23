بالصور.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة رياضية من داخل "الجيم"

كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة المغربية بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها من داخل احدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت بسمة فيديو "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.