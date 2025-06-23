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قبل إحياء حفلًا في مهرجان موازين.. راغب علامة يلتقي سفير لبنان في المغرب

07:38 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    راغب علامة وسفير لبنان في المغرب وأصدقائه
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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب اللبناني راغب علامة كواليس لقائه بسفير لبنان في المغرب زياد عطالله، وبعضًا من رجال الأعمال.

ونشر راغب صورًا من اللقاء عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "اليوم كان لقاء مميز في الرباط، استقبلت سعادة السفير اللبناني في المغرب الأستاذ زياد عطالله، ورجال الأعمال السيد سامي ضاهر والسيد روبرتو إلياس، في مقر إقامتي".

وأضاف: "وجود الأهل والأصدقاء خارج لبنان دايماً بيحمل قيمة خاصة، وبيأكد قدّيش العلاقة بين لبنان والمغرب متينة، مش بس على المستوى الرسمي، بل بين الناس وبعضها، شرفني حضورهم، وكانت فرصة للحديث عن محبتنا المشتركه لهالبلدين، وللثقافة والفن اللي بيجمعنا دايماً".

ومن المقرر أني يحيي النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي للموسيقى، غدًا الثلاثاء 24 يونيو الجارى، بحضور كامل العدد.

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