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أحدث جلسة تصوير لـ ريهام حجاج.. والجمهور يغازلها

06:41 م الإثنين 23 يونيو 2025

الفنانة ريهام حجاج

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريهام حجاج أنظار متابعيها على السوشيال ميدياـ، من أحدث ظهور لها.

ونشرت ريهام صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كن نفسك.. فالجميع نسى هذه الحياة".

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا رورو"، "أثينا الجميلة"، "اية الحلاوة دي"، "جمالك راقي"، "إيه الجمال ده كله".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

الفنانة ريهام حجاج

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الفنانة ريهام حجاج ريهام حجاج على إنستجرام أحدث جلسة تصوير لريهام حجاج
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