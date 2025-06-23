أحدث جلسة تصوير لـ ريهام حجاج.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريهام حجاج أنظار متابعيها على السوشيال ميدياـ، من أحدث ظهور لها.

ونشرت ريهام صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كن نفسك.. فالجميع نسى هذه الحياة".

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا رورو"، "أثينا الجميلة"، "اية الحلاوة دي"، "جمالك راقي"، "إيه الجمال ده كله".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

اقرأ أيضا..

اسم المرأة يثير جدلا.. المؤلفة غادة عبدالعال تهاجم الفنان مراد مكرم

"والدتي الغالية في المستشفى".. رضا البحراوي يكشف تعرض والدته لأزمة صحية