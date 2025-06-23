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بالصور| ملك زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. وشقيقتها ليلى تعلق

06:26 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ملك أحمد زاهر
  • عرض 12 صورة
    ملك أحمد زاهر بفستان أنيق
  • عرض 12 صورة
    ملك أحمد زاهر بفستان أنيق
  • عرض 12 صورة
    ملك زاهر في حفل مجلة نيس
  • عرض 12 صورة
    ملك زاهر في حفل مجلة نيس
  • عرض 12 صورة
    ملك أحمد زاهر بفستان أنيق
  • عرض 12 صورة
    ملك زاهر في حفل مجلة نيس
  • عرض 12 صورة
    ملك زاهر في حفل مجلة نيس
  • عرض 12 صورة
    ملك أحمد زاهر
  • عرض 12 صورة
    ملك زاهر في حفل مجلة نيس
  • عرض 12 صورة
    ملك أحمد زاهر
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير لها، خلال تكريمها في أحد الحفلات.

ونشرت ملك صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعيدة وفخورة بحصولي على جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوري في مسلسل سيد الناس، شكرًا لمجلة Niche على هذا التكريم، وشكرًا لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة".

ومن جانبها وجهت لها التهنئة شقيقتها ليلى زاهر، وعلقت: "مبروك يا حبيبة قلبي"، كما علق والدها أحمد زاهر، وكتب: "روح قلبي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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