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جائزة أفضل مخرج للفيلم السوري سوفتكس بمهرجان ترانسيلفانيا السينمائي الدولي

04:21 م الإثنين 23 يونيو 2025

المخرج نواز-ديشه

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كتبت- منال الجيوشي

فاز فيلم دراما اللاجئين السوري سوفتكس للمخرج نواز ديشه بجائزة أفضل مخرج بمهرجان ترانسيلفانيا السينمائي الدولي (13 - 22 يونيو) وهو أكبر مهرجان سينمائي في رومانيا، وذلك عقب طرحه التجاري الواسع في السينمات الألمانية بأبريل الماضي

الفيلم من إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم للاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما. ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي. لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر

الفيلم من من بطولة عبد الرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد بلوم. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة آردِن فيلم، وشركة The Cup of Tea، أما المنتج التنفيذي فهي شركة وايت فلكس برودكشن بالتعاون مع ويست وارد بروداكشنالمخرج-نواز-ديشه-(1)

المخرج نواز ديشه مهرجان ترانسيلفانيا السينمائي الدولي فيلم دراما اللاجئين السوري فضل مخرج أفضل مخرج رومانيا السينمات الألمانية
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