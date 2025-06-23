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تفاصيل الحالة الصحية للمخرج داود عبدالسيد

04:05 م الإثنين 23 يونيو 2025

داود عبد السيد

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كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، تحسن الحالة الصحية لزوجها المخرج الكبير داود عبد السيد، الذي يخضع أسبوعيا لجلسات غسيل كلوي.

وقالت كريمة كمال، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله الحالة الصحية مستقرة وتشهد تحسنا للأفضل".

وكشف وزير الثقافة أحمد هنو، في تصريحات صحفية عن خضوع المخرج الكبير داود عبد السيد، للعلاج في منزله، إلى جانب جلسات الغسيل الكلوي التي يتم إجرائها أسبوعيا.

وقدم داود عبد السيد، في عام 2015، آخر أفلامه "قدرات غير عادية"، قبل أن يقوم بإعلان إعتزاله الإخراج السينمائي في نهاية عام 2021.

وفاز المخرج السينمائي داود عبد السيد، بجائزة النيل في مجال الفنون لعام 2022، وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس الأعلى للثقافة .

داود عبدالسيد كريمة كمال جلسات غسيل كلوي
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